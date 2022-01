Spania „transformă” Covid-ul? In Spania, autoritațile iau in calcul sa monitorizeze pandemia de coronavirus la fel ca gripa, adica fara sa numere fiecare caz in parte sau sa-i testeze pe toți ce cu simptome. E o dezbatere care ar trebui sa aiba loc la nivel european, spune premierul Pedro Sanchez. Guvernul spaniol intenționeaza și sa limiteze prețul testelor COVID de tip antigen. Mai multe farmacii au avut luna trecuta probleme cu stocurile. Premierul spaniol Pedro Sanchez spune ca ar putea fi timpul de schimbare a modului in care este gestionata pandemia de COVID. Intr-un interviu pentru un post de radio din Spania, el a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

