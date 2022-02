Stiri pe aceeasi tema

- Statele sud-est europene sustin suplimentarea capabilitatilor militare NATO in zona Marii Negre, in contextul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina, dar Ungaria adopta o pozitie separata si un ton sfidator, insistand pentru continuarea negocierilor cu Rusia, noteaza cotidianul Financial Times. Budapesta,…

- Socialiștii spanioli le-au cerut celor de la Unidas Podemos, partidul de stânga cu care formeaza coaliția de guvernare de la Madrid, sa dea dovada de „reținere” în privința declarațiilor facute despre situația din Ucraina și sa nu pericliteze relația Spaniei cu NATO, relateaza…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, vineri, la Timișoara, ca anunțurile facute de Franța și de Statele Unite, care si-au aratat disponibilitatea de a-si intari prezenta militara in Romania, au, in primul rand, semnificatia respingerii solicitarilor Rusiei privind renuntarea la prezenta trupelor…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește astazi cu premierul Nicolae Ciuca pentru a discuta situația de securitate de pe Flancul Estic. Intalnirea are loc in condițiile in care Rusia a masat peste 120.000 de militari la frontiera cu Ucraina. Intalnirea dintre președinte și premier va avea loc la ora…

- Alianta Nord-Atlantica va reactiona la un eventual atac al Rusiei asupra Ucrainei prin suplimentarea prezentei militare in Europa Centrala si de Sud-Est, inclusiv in Romania, afirma diplomati si fosti oficiali din cadrul Aliantei Nord-Atlantice, conform agentiei Reuters. Alianta Nord-Atlantica…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a cerut, luni, Rusiei sa reduca presiunea militara asupra Ucrainei, avertizand ca orice atac militar va atrage „consecinte” grave, potrivit publicatiei Die Welt. „Miscarile de trupe nu pot fi ignorate. Sunt masive si reprezinta un pericol la adresa suveranitatii Ucrainei”,…

- Franta va prelua incepand de sambata, timp de un an, comanda Fortei Intrunite cu Nivel de Reactie Foarte Ridicat (VJFT), unitatea NATO de interventie rapida, creata in 2014 ca raspuns la anexarea ilegala de catre Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea si la tensiunile din Orientul Mijlociu, a informat…

- Guvernul din Marea Britanie a transmis miercuri un avertisment Rusiei ca o eventuala interventie militara impotriva Ucrainei ar fi o „grava eroare”, subliniind ca tarile NATO mentin cooperarea stransa pentru a sustine poporul ucrainean. „Cred ca ar fi o grava eroare a Rusiei” sa lanseze un atac impotriva…