- Jurnalistul si scriitorul roman Darie Novaceanu a murit la varsta de 80 de ani in Madrid, fiind stabilit de mai multi ani in Spania. Darie Novaceanu a fost primul traducator in limba romana al operelor lui Federico Garcia Lorca, Juan Ramoacute;n Jimeacute;nez si Antonio Machado. A fost membru al Academiei…

- Argentina a trait, marti seara pe Wanda Metropolitano din Madrid, una dintre cele mai mari umilinte din istorie. Zdrobiti de Spania cu 1-6, elevii lui Jorge Sampaoli l-au facut pe Leo Messi, absent de pe teren, sa plece din tribune cu 13 minute inaintea finalul meciului. Un hat-trick al lui Isco ("27,…

- Fosta conducatoare catalana Clara Ponsati, vizata de un mandat european de arestare din cauza ca a luat parte la declararea unilaterala a independentei Cataloniei, s-a predat miercuri politiei din Scotia, unde s-a exilat, a constatat un jurmalist AFP. Fostul ministru catalan, care a sosit cu putin inainte…

- poate fi acționata in justiție in fața instanțelor de la destinația finala situata in alt stat membru in vederea obținerii unei compensații pentru intarziere Acest lucru este valabil in cazul in care diferitele zboruri au facut obiectul unei rezervari unice pentru intreaga calatorie, iar intarzierea…

- Urmatorul meci al Romaniei este programat in 18 februarie, de la ora 13.45, la Madrid, cu Spania. Echipa Romaniei va mai intalni Rusia, la Cluj-Napoca, in 3 martie, Belgia, la Buzau, in 10 martie, si Georgia, la Tbilisi, in 18 martie. Sezonul 2017-2018, tur si retur, are o insemnatate majora pentru…

- Sambata, Penelope Cruz și soțul sau, actorul Javier Bardem, s-au prezentat la premiile Goya din Madrid, Spania. Cei doi actori au pașit pe covorul roșu al evenimentului in ținute de gale, extrem de stylish și elegante. Penelope Cruz, superba la Premiile Goya Cruz, care o joaca pe Donatella Versace in…

- Structura gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) care a conceput atentatele de la Paris din noiembrie 2015 a planificat sa comita atentate similare la Barcelona, cu doua luni mai devreme, afirma doi cercetatori spanioli de la think-tank Real Instituto Elcano, relateaza AFP. Intr-un raport publicat…

