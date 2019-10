Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile legislative anticipate care vor avea loc in Spania la 10 noiembrie au putine sanse sa rezolve blocajul politic persistent intre partidele de stanga si cele de dreapta, indica un sondaj agregat publicat marti de cotidianul El Pais, transmite Reuters. Alegatorii spanioli sunt chemati sa-si exprima…

- Sondajul, realizat de Sigma Poll pentru cotidianul El Mundo, ii crediteaza pe socialisti cu 27,1% din intentiile de vot (fata de scorul de 28,7% din voturi obtinut la alegerile din aprilie), ceea ce le-ar aduce 122 de mandate, cu unul mai putin, dintre cele 350 ale Congresului Deputatilor (camera…

- ''In decembrie, actualizam pensiile pentru 2020, indexandu-le cu indicele real de crestere a preturilor de consum'', a anuntat Sanchez in fata delegatilor Partidului Socialist. Pensiile nu au mai fost indexate cu rata inflatiei incepand din 2014, o decizie luata de guvernul conservator in…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a promis luni sa majoreze pensiile si salariul minim, el prezentandu-si programul in perspectiva alegerilor parlamentare din 10 noiembrie, transmite AFP. "In decembrie, actualizam pensiile pentru 2020, indexandu-le cu indicele real de crestere a preturilor de…

- Țara in care traiesc cei mai mulți romani crește veniturile oamenilor. La cat va ajunge salariul minim Premierul spaniol in exercitiu Pedro Sanchez a promis sa majoreze pensiile si salariul minim, el prezentandu-si programul in perspectiva alegerilor parlamentare din 10 noiembrie. ''În decembrie,…

- ''In decembrie, actualizam pensiile pentru 2020, indexandu-le cu indicele real de crestere a preturilor de consum'', a anuntat Sanchez in fata delegatilor Partidului Socialist. Pensiile nu au mai fost indexate cu rata inflatiei incepand din 2014, o decizie luata de guvernul conservator in…

- Dupa un nou eșec al socialistului Pedro Sanchez de a constitui o majoritate in parlament, necesara formarii unui guvern, un al patrulea scrutin legislativ in ultimii patru ani urmeaza sa aiba loc in Spania. Nu este insa exclusa o surpriza, transmit corespondenții presei straine din Madrid. Runda de…

- Liderul formatiunii de centru-dreapta spaniole Ciudadanos, Albert Rivera, a facut luni pe neasteptate propuneri pentru a scoate Spania din impasul politic si a evita alegerile anticipate, declarand ca i-ar putea facilita lui Pedro Sanchez investirea ca prim-ministru cu anumite conditii, noteaza Reuters.…