Partidul Socialist Muncitoresc spaniol (PSOE) ar castiga detasat alegerile parlamentare daca acest scrutin ar avea loc in prezent, cu 29,9% din intentiile de vot, releva un sondaj de opinie oficial dat publicitatii joi, transmite Reuters. Acesta este primul sondaj electoral realizat in Spania dupa preluarea mandatului de actualul executiv, condus de socialistul Pedro Sanchez, in urma destituirii guvernului conservator al lui Mariano Rajoy dupa votarea unei motiuni de cenzura. Partidul Popular (PP, conservator) si formatiunea Ciudadanos se plaseaza pe pozitia a doua in preferintele electoratului,…