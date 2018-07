Stiri pe aceeasi tema

- Seful guvernului italian, Giuseppe Conte, a anuntat duminica seara ca Spania si Portugalia vor prelua fiecare cate 50 de migranti din cei 450 aflati in apele italiene, urmand exemplul Frantei, Maltei si Germaniei, transmite AFP. "Spania si Portugalia vor prelua fiecare 50 de migranti,…

- Premierul ceh Andrej Babis a calificat duminica drept "calea catre infern" solicitarea facuta de Italia partenerilor sai din Uniunea Europeana de a prelua o parte dintre cei 450 de migranti salvati si care se afla la bordul a doua nave in apele teritoriale italiene, informeaza AFP. Seful…

- In intervalul 2015-2016, Romania, Polonia, Spania si Marea Britanie au avut cea mai mare reducere a emisiilor de oxizi de sulf (SO2), cea mai mare parte a acestei scaderi avand loc in sectorul energetic, se arata intr-un raport al Agentiei Europene de Mediu.Cu toate acestea, Romania are, in…

- Potrivit Mediafax, Romania are, in continuare, al saselea cel mai mare nivel de emisii de oxizi de sulf din Uniunea Europeana, dupa cel al Poloniei, Marii Britanii, Spaniei, Frantei si Germaniei. Oxizii de sulf sunt obtinuti preponderent prin productia si distributia energetica (51%) sau…

- Sosirea celor doua naționale la stadion:Just under one hour until #URUFRA! Where are you watching the game? TV listings \uD83D\uDC49 https://t.co/xliHcxWvEO #WorldCup— FIFA World Cup \uD83C\uDFC6 (@FIFAWorldCup) 6 iulie 2018 Edinson Cavani lipsește din echipa de start…

- In cursul zilei de duminica cei 630 de refugiati ai convoiului compus din nava Aquarius si cele doua vase militare italiene au debarcat in portul din Valencia punand capat unui periplu pe apele Mediteranei, care a durat mai bine de o saptamana. In urma refuzului Italiei si al Maltei de a permite accesul…

- Potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii luni, guvernul Frantei a luat decizia corecta atunci cand a refuzat sa primeasca nava umanitara Aquarius, sosita in Spania dupa ce a ratacit o saptamana pe Marea Mediterana cu 630 de migranti la bord.Cei 630 de migranti salvati de nava inchiriata…

- Cu putine ore inaintea intalnirii dintre președintele Emmanuel Macron și prim-ministrul Giuseppe Conte, masurile luate de autoritatile de Palatul Elysee pentru combaterea imigrației ilegale a aruncat o noua umbra asupra Franței, care cu trei zile in urma ii facea morala lui Matteo Salvini din cauza…