Spania şi Portugalia vor prelua fiecare câte 50 de migranţi din cei 450 aflaţi în apele italiene Seful guvernului italian, Giuseppe Conte, a anuntat duminica seara ca Spania si Portugalia vor prelua fiecare cate 50 de migranti din cei 450 aflati in apele italiene, urmand exemplul Frantei, Maltei si Germaniei, transmite AFP.



"Spania si Portugalia vor prelua fiecare 50 de migranti, cum au facut deja Franta, Germania si Malta", a scris Conte, pe contul sau de Twitter. Anche la Spagna e il Portogallo prenderanno 50 migranti ciascuno, come gia hanno fatto Francia, Germania e Malta. — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) July 15, 2018





Anterior,…

— GiuseppeConte (@) July 15, 2018,…

