Spania şi Grecia acceptă să preia migranţii înregistraţi în aceste ţări şi ajunşi în Germania; Italia refuză Spania si Grecia si-au dat acordul pentru a prelua migrantii sositi pe teritoriul german, dar ale caror cereri de azil au fost inregistrate anterior in bazele de date europene la intrarea intr-una din aceste doua tari, a anuntat vineri guvernul de la Berlin, care a promis in schimb Madridului si Atenei un ajutor suplimentar pentru gestionarea problemelor provocate de valul migrator, un acord de acest fel fiind insa refuzat de Italia, informeaza agentiile AFP, EFE si Reuters.



'Grecia si Spania sunt dispuse sa preia solicitantii de azil care vor fi interpelati de autoritatile germane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

