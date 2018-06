Stiri pe aceeasi tema

- Noul sef al guvernului spaniol, socialistul Pedro Sanchez, va incepe sambata, la Paris, un turneu diplomatic european, care il va duce apoi la Bruxelles, Berlin si Lisabona, a anuntat joi biroul sau de presa, intr-un comunicat, informeaza AFP. "Cu aceasta agenda europeana foarte plina, Pedro…

- Franta si Libia au decis ''sa-si consolideze cooperarea'' pentru a ''controla mai bine fluxurile de migranti'' si a lupta impotriva ''filierelor'' de ''trafic cu fiinte umane'', a indicat duminica Palatul Elysee, citat de AFP. …

- Premierul italian Giuseppe Conte si presedintele francez Emmanuel Macron s-au declarat vineri, la Paris, in favoarea ideii ca Europa sa deschida centre europene in tarile de unde pleaca imigrantii care vor sa ajunga in Europa, in incercarea de reglementare a fluxului de sosiri, relateaza AFP. ‘Trebuie…

- Odiseea celor 629 de migranți de pe nava Aquarius a luat sfarșit dupa ce Spania a acceptat debarcarea acestora pe teritoriul sau. Guvernul spaniol a ținut sa precizeze ca nu are nicio problema cu Italia sau Franța, țari implicate in plina criza diplomatica dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron…

- Germania este necesar sa fie pregatita de compromisuri cu Franta pe tema reformei zonei euro, a declarat joi cancelarul Angela Merkel, indicand astfel ca vrea sa negocieze inaintea Consiliului european de la sfarsitul lunii, relateaza Reuters. ”Eu cred ca ne apropiem in privinta reformelor monedei unice,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron il va primi marti, 5 iunie, la Paris, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care va efectua de asemenea o vizita in Germania saptamana viitoare, pe fondul divergentelor legate de dosarul nuclear iranian, relateaza AFP. Benjamin Netanyahu a fost deja primit la…

- Europarlamentarul Maria Grapini l-a mustrat pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in fata intregului plen al Parlamentului European de la Strasbourg. Grapini a criticat public ideile lui Macron despre viitorul Europei si al Uniunii Europene. La sedinta din plenul Parlamentului European…

