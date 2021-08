Stiri pe aceeasi tema

- Condițiile de intrare in Republica Bulgaria, in contextul pandemiei de COVID-19, au fost revizuite, noile masuri fiind aplicabile incepand cu data de 1 septembrie 2021. Potrivit anunțului facut de catre Ministerul Afacerilor Externe, cetațenii romani care sosesc din Romania (menținuta in zona verde)…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a dat publicitatii, joi seara, noua lista a zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Lista intra in vigoare incepand cu data de 15 august 2021, ora 00:00. Cateva destinatii de vacanta preferate de romani (Spania, Grecia, Cipru, Israel, Turcia) sunt pe lista…

- Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sanatații, a anunțat duminica seara la Digi24, adresa site-ului de unde, de la 1 iulie, va putea fi descarcat certificatul verde COVID, necesar cu precadere pentru înlesnirea calatoriilor în strainatate. El a spus ca guvernul pregatește…

- Certificatul digital european Covid-19 devine operațional in Romania de la 1 iulie, iar persoanele care au trecut prin boala și care s-au tratat acasa și sunt in baza de date a DSP vor putea obține certificatul digital COVID. Certificatul digital european pentru COVID-19 va deveni operational in Romania…