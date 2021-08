Stiri pe aceeasi tema

- Ajutorul umanitar american este o "schema politica sinistra" pentru a pune presiune pe alte tari, a declarat un cercetator nord-coreean, dupa sugestii din partea unor aliati ai SUA precum Coreea de Sud ca vaccinurile impotriva coronavirusului sau alt ajutor ar putea promova cooperarea, relateaza luni…

- Ministerul de Externe rus l-a convocat joi pe ambasadorul Cehiei la Moscova, dupa ce Praga a acuzat Rusia ca s-a aflat in spatele exploziei de la un depozit de munitii in 2014 de pe teritoriul ceh, in care au murit doua persoane, transmite Reuters. Purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, citata…

- In timp ce oamenii de stiinta atrag atentia in Germania asupra pericolului variantei Delta, urmatoarea varianta de coronavirus se raspandeste deja, arata o analiza Deutsche Welle. C.37. Varianta din Anzi. Sau, mai simplu, varianta Lambda. Este posibil ca denumirea acestei noi mutatii a SARS-CoV-2 sa…

- Ambasadorul Rusiei în Statele Unite Anatoli Antonov urmeaza sa revina în post la Washington saptamâna viitoare, dupa ce a fost chemat la Moscova, la consultari, a anuntat joi Ministerul rus de Externe, potrivit agentiei ruse de presa Interfax, relateaza Reuters, scrie News.ro.Moscova…

- Comisia Europeana a aprobat miercuri planul national de redresare si rezilienta (PNRR) al Spaniei, care raspunde ''integral si este adecvat in mod echilibrat'' pentru ceea ce solicita executivul comunitar in vederea autorizarii accesarii sumelor ce vor fi constituite in fondul european…

- Ministerul brazilian al sanatații a ridicat numarul cazurilor de Covid-19 legate de Copa America la 52, dintre care 33 de jucatori și personal al echipelor. Ministerul a comunicat marți ca numarul include 19 muncitori angajați pe durata turneului, informeaza ESPN. În comunicat se spune…

- Sefii de stat si de guvern din tarile membre ale Uniunii Europene, care se vor reuni luni si marti la Bruxelles, vor discuta despre "posibile sanctiuni" ale blocului comunitar împotriva Belarusului, care a fortat un avion de linie sa aterizeze la Minsk si a arestat un opozant al regimului…

- Ediția din 2021 a Copa America nu va mai fi gazduita de Columbia, dupa ce Confederația Sud-americana de Fotbal (CONMEBOL) a decis sa mute jocurile în alta țara din cauza protestelor.Turneul din 2021, amânat un an din cauza pandemiei, urma sa fie gazduit pentru prima data în…