Spania: Separatiştii din Catalonia în frunte după alegerile regionale (sondaj) La peste trei ani dupa o tentativa incercare de secesiune nereusita, Catalonia, regiune din nord-estul Spaniei, s-a intors duminica la urne pentru alegeri regionale marcate de pandemie si un absenteism puternic, la finalul carora separatistii si-ar putea pastra majoritatea absoluta, noteaza AFP si dpa.



Dincolo de politica, imaginea care va ramane din acest scrutin va fi aceea a personalului din sectiile de votare, protejati de salopete albe integrale, ajutand sa voteze alegatorii bolnavi de COVID-19 sau in carantina.

