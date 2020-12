Spania: Senatul aprobă bugetul pe 2021, o victorie crucială pentru guvern Senatul spaniol a aprobat bugetul pentru 2021 in aceasta saptamana, o victorie cruciala pentru coalitia guvernamentala de stanga condusa de prim-ministrul Pedro Sanchez, informeaza miercuri DPA. Senatul a aprobat marti noapte planurile bugetare ale lui Sanchez, cu 145 de voturi pentru si 118 impotriva. Spania are acum "cel mai social buget din istorie pentru a depasi cea mai grava criza din ultimii 100 de ani", a scris Sanchez marti noapte pe Twitter. Noul buget prevede taxe mai mari pentru cei bogati si cheltuieli sociale record de 239 miliarde de euro (291 miliarde dolari), in vederea atenuarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

