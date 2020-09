Spania se confruntă cu o frondă a părinților înainte de deschiderea anului școlar În condițiile în care Spania se confrunta cu o explozie a cazurilor de Covid 19, numeroși parinți ezita sau chiar refuza sa-și trimita copiii la școala. Și aceasta, în ciuda amenințarilor cu amenzi din partea autoritaților, scrie AFP.



"Ca sa înveți ai toata viața la dispoziție, dar nu ai decât o singura sanatate", spune Aroa Miranda, mama a doi baieți de 8 și 3 ani care nu vor merge la școala în aceasta saptamâna la Castellon de la Plana (est).



"Fac un experiment ca sa vada ce se va întâmpla, ca pe cobai",… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

