- Colegiul Medicilor Stomatologi a transmis acest lucru in urma apariției in spațiul public a unui document semnat de 29 de medici și farmaciști, printre care se numara și 16 dentiști. Saptamana trecuta a aparut in spațiul public un comunicat-manifest semnat de 29 de medici și farmaciști care solicita…

- Numeroase tari din Europa continua sa impuna noi masuri anti-epidemice. Cehia a prelungit starea de urgenta, in anumite magazine din Belgia se intra doar pe baza de programare, iar in Italia mai mult de jumatate din tara se afla in scenariul rosu. Italia ramane in lockdown pentru inca o luna. Cu aproape…

- Suntem „foarte aproape” de al treilea val al pandemiei Foto: Wikipedia.org Numarul cazurilor de îmbolnaviri de COVID-19 este din nou în creștere la nivel global, fapt cei îi determina pe specialiști sa anunțe un posibil val trei al pandemiei. Medicii spun, de asemenea,…

- Suedia se confrunta cu o noua tendinta de crestere a noilor cazuri de COVID-19 si autoritațile se tem de venirea unui al treilea val epidemic, accentuat de varianta britanica a coronavirusului.

- Slovacia impune, incepand de miercuri, carantina obligatorie pentru toate persoanele venite dintr-o alta tara, pentru a preveni importarea variantei sud-africane a coronavirusului, in timp ce varianta britanica este responsabila de un numar foarte mare de infectari in aceasta tara, anunta agerpres .…

- Direcția de Sanatate Publica Botoșani face cunoscut faptul ca astazi s-au primit rezultatele analizelor considerate suspecte și trimise la laboratorul Universitații Ștefan cel Mare din Suceava.

- Desi au trecut opt luni de cand a tratat ultima data pacienti cu COVID-19, Ricardo Belmonte, de profesie asistent medical, se simte cuprins inca de anxietate cand isi aminteste primul val al pandemiei, pe cand lucra la terapie intensiva in spitalul Vall d'Hebron din Barcelona, informeaza Reuters…

- Masurile de relaxare anuntate de autoritati cu privire la redeschiderea restaurantelor, a salilor de spectacole si a cazinourilor intra in vigoare de luni, cu toate ca noua tulpina a SARS-CoV-2 din Marea Britanie a fost confirmata in Capitala, medicii apreciind ca este vorba de o transmitere intracomunitara.