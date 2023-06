Stiri pe aceeasi tema

- Concediu in Grecia 2023: Ce au facut autoritațile elene pentru a aduce mai mulți turiști și mai multe venituri Grecia ramane una dintre cele mai populare destinații de vacanța in 2023 și se așteapta la o creștere majora a veniturilor din turism, in aceasta vara. Ministrul grec al Turismului, Vassilis…

- In luna aprilie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +17.2% fața de aprilie 2022, atingandu-se un nivel de 799.583 unitați. In perioada ianuarie-aprilie 2023: Au fost inmatriculate, in total, 3.440.703 unitați, in creștere cu +17.9% fața de perioada similara din…

- In luna martie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +28.8% fata de martie 2022, atingandu-se un nivel de 1.087.939 unitati. In perioada ianuarie-martie 2023: au fost inmatriculate in total 2.650.711 unitati, in crestere cu +17.9% fata de perioada similara din 2022…

- Sporul natural al populatiei Romaniei s-a mentinut negativ in luna februarie a acestui an, la minus 8.872 de persoane, numarul celor decedati fiind de 1,8 ori mai mare decat cel al nascutilor-vii, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS), citat de Agerpres. In februarie…

- In luna februarie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +11.5% fața de februarie 2022, atingandu-se un nivel de 802.763 unitați. In perioada ianuarie-februarie 2023: au fost inmatriculate in UE, in total, 1.563.015 unitați, in creștere cu +11,4% fața de perioada…

- ”In ianuarie 2023 s-a inregistrat nasterea a 13.881 copii, cu 651 mai multi copii decat in luna decembrie 2022. Numarul deceselor inregistrate in luna ianuarie 2023 a fost de 24.236 (12.663 barbati si 11.573 femei), cu 532 decese (262 barbati si 270 femei) mai multe decat in luna decembrie 2022. Numarul…

- Directorul executiv al companiei Pamporovo AD, Marian Beliakov, a raportat o creștere a numarului de turiști din Rominia și Republica Moldova in aceasta iarna in stațiunea montana din Bulgaria, transmite publicația Darik, citata de Rador. Stațiunea Pamporovo raporteaza un sezon de schi stabil și o creștere…