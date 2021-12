Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a avertizat duminica, 19 decembrie, asupra riscului real ca Spania sa se confrunte curand cu al saselea val al pandemiei din cauza transmiterii intense a variantei Omicron a coronavirusului si a convocat pentru miercuri o reuniune de urgenta pentru evaluarea situatiei…

- Liderii regiunilor spaniole vor participa prin videoconferinta la aceasta reuniune la care vor fi discutate posibile noi restrictii.Spania a inregistrat vineri circa 33.000 de noi cazuri de COVID-19, estimarile sanitare indicand saptamana trecuta procentul cazurilor cu varianta Omicron la circa 30%…

- Noua varianta Omicron a coronavirusului se raspandeste rapid in Spania, unde in capitala Madrid reprezinta deja 30% din noile cazuri de COVID-19, potrivit presei spaniole citate vineri de Reuters. Acest procent este de circa 25% in metropola turistica Barcelona, responsabilii sanitari estimand ca varianta…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat primul deces al unui pacient din Marea Britanie infectat cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2.„Da, din nefericire Omicron produce spitalizari si din nefericire avem confirmarea ca cel putin un pacient a murit din cauza variantei Omicron.

- Persoana infectata este un barbat vaccinat cu serul AstraZeneca.Autoritatile spaniole au confirmat joi primul caz de COVID 19 cu varianta Omicron prin transmitere comunitara, in timp ce alte doua cazuri suspecte sunt in curs de investigare, relateaza agentiile Reuters si EFE, citate de Agerpres.Persoana…

- Spania a confirmat prima infectare cu varianta Omicron prin transmitere comunitara. Acest caz a fost identificat la un barbat de 62 de ani, vaccinat cu ambele doze ale serului AstraZeneca. Potrivit medicilor, acesta nu a calatorit și nu a luat contact cu alte persoane venite din zonele de risc. Potrivit…

- Primul caz al variantei Omicron, a fost depistat in Spania, a anuntat luni un spital din Madrid, citat de France Presse. "Sectia de microbiologie a Spitalului Gregorio Maranon din Madrid anunta prima...

