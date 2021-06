Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 21 iunie 2021, ca urmare a deciziei autoritatilor spaniole, Romania nu se mai afla in categoria statelor cu risc de infectare. Astfel, cetatenii care sosesc din Romania in Spania pe cale aeriana nu mai trebuie sa prezinte la intrarea in Spania urmatoarele documente, stabilite anterior:…

- Românii stau bine din punct de vedere al numarului de vaccinari cu a doua doza de vaccin anti-COVID, însa cu prima doza s-au vaccinat doar puțin peste 27% dintre români (mai puțin de 90.000 persoane), fața de media europeana, care este de aproape…

- Romanii vor descarca certificatul verde de vaccinare de pe un portal securizat al STS. Certificatul digital va fi lansat la nivel european la inceputul lunii iulie. Documentul va fi disponibil in Romania de luna viitoare. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a precizat ca procedurile…

- Vești excelente pentru românii din R. Moldova care doresc sa mearga acasa în România. CNSU a inclus R. Moldova în „lista verde”, astfel românii pot merge acasa fara a fi necesara carantinarea sau prezentarea unui test covid. Romania a actualizat…

- Romanii care lucreaza in strainatate se vor putea vaccina mai ușor in Romania. Autoritațile din Arad organizeaza mai multe puncte temporare de imunizare impotriva Covid-19 in frontierele de la Nadlac I și II, dupa ce in ultima perioada s-a constatat ca sunt multe persoane, inclusiv straini din Germania,…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a declarat luni ca guvernantii nu au gasit solutii pentru vaccinarea anti-COVID a oamenilor din mediul rural si din urbanul mic. "Am vazut pozitia premierului Florin Citu care ne spunea ca ne putem vaccina mai pe chill. Exista, din pacate, doua Romanii: Romania…