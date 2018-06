Stiri pe aceeasi tema

- Italia refuza sa permita acostarea unei nave cu migranti in oricare din porturile sale si a cerut Maltei sa isi deschida portile pentru transportul respectiv, a declarat duminica un oficial agentiei Reuters, sub rezerva anonimatului. Ministerul de interne de la Roma nu a comentat. Nava "Aquarius", folosita…

- Socialistul spaniol Pedro Sanchez a depus juramantul sambata pentru functia de sef al guvernului, dupa indepartarea de la putere a conservatorului Mariano Rajoy in urma unei motiuni de cenzura depuse de socialisti, relateaza AFP. Conform unor imagini transmise in direct de posturi de televiziune, Sanchez,…

- Zilele prim-ministrului Mariano Rajoy la guvernare par numarate dupa ce partidul basc PNV a transmis ca va sustine o motiune de cenzura depusa in urma unui caz de coruptie, deschizand astfel drumul pentru liderul socialist Pedro Sanchez, scrie Reuters.

- Sambata, in urma cautarilor cu avioane si elicoptere, navele spaniole au salvat aproape 300 de migranti din noua barci iar duminica inca 250 au fost salvati din alte opt barci, dintre care trei erau intr-o conditie precara si s-au scufundat apoi.Migrantii proveneau din mai multe tari africane.Numarul…

