- Didier Deschamps, selecționerul Franței, a elogiat Spania, dupa ce „Furia Roja” a invins reprezentativa „cocoșilor galici”, scor 2-1, și s-a calificat in finala Campionatului European din Germania. Deschamps a spus despre reprezentativa pregatita de Luis de la Fuente ca a fost „superioara in maiestrie”…

- Selectionata Spaniei s-a calificat in finala Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins echipa Frantei cu scorul de 2-1 (2-1), marti seara, pe Munchen Football Arena, in penultimul act. Lamine Yamal a intrat in istorie pe stadionul din Munchen, la 16 ani si…

- Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Spaniei si Frantei, care are loc marti seara (22:00), pe Munchen Football Arena, in semifinalele Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania:Spania: 23. Unai Simon - 22. Jesus Navas, 4. Nacho, 14.

- Selectionata Spaniei s-a calificat in semifinalele Campionatului European de fotbal - EURO 2024, printr-o victorie in fata Germaniei, echipa gazda, cu scorul de 2-1 (0-0, 1-1), dupa prelungiri, vineri seara, pe Stuttgart Arena.

- Englezii Anthony Taylor si Michael Oliver vor conduce la centru meciurile Spania – Germania si Portugalia – Franta, care se vor disputa, vineri, in sferturile de finala ale Campionatului European.Taylor va arbitra parttida Spania – Germania, programata la ora 19.00, la Stuttgart.

- Selecționata Franței s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins echipa Belgiei cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, pe Dusseldorf Arena.

- Selectionata Spaniei s-a calificat meritat in sferturile de finala ale Campionatului European din Germania , dupa ce a invins formatia Georgiei cu scorul de 4-1 (1-1), duminica seara, pe „Cologne Stadium“ din Koln. Ibericii s-au vazut conduși dupa un autogol al lui Robin Le Normand (’18). Au revenit…

