- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat luni, la Barcelona, ca Guvernul sau urmeaza sa dea marti unda verde unei gratiei controversate a noua lideri separatisti catalani condamnati la inchisoare cu privire la secesiunea esuata a Cataloniei din toamna lui 2017, relateaza AFP, potrivit news.ro.…

- Guvernul socialist al premierului Pedro Sanchez este așteptat saptamana viitoare sa aprobe grațierea a 12 lideri catalani care au stat in spatele referendumului care a dus la proclamarea independenței regiunii Catalonia, o mișcare care nu a fost niciodata recunoscuta. Decizia este primita cu multa opoziție…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat vineri incetarea obligativitatii purtarii mastii de protectie – afara – incepand de la 26 iunie in intreaga Spanie, o tara in care situatia sanitara inregistreaza o imbunatatire, relateaza AFP. ”Acest weekend va fi ultimul weekend cu masca afara, pentru ca…

- Luni, 10 mai 2021, Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzau are bucuria de a invita publicul buzoian la evenimentul de comemorare a ilustrului om politic, Alexandru Marghiloman, care in 1918, in calitate de Președinte al Consiliului de Miniștri, a realizat un prim pas spre reintregirea țarii,…

- Spania va ridica la 30 martie restrictiile in vigoare din decembrie la sosirile din Regatul Unit, a anuntat marti purtatoarea de cuvant a guvernului, relateaza AFP potrivit Agerpres. ''Prelungirea restrictiilor se mentine cu Africa de Sud si Brazilia'' pana la 13 aprilie, ''dar nu si cu Regatul Unit'',…