Spania – România / Tricolorii promit să pună suflet în jocul de la Madrid Nationala Romaniei a ratat calificarea la Campionatul European din 2020, dar trage sperante sa castige cele doua meciuri din martie, contra Scotiei sau Islandei, in play-off-ul Ligii Natiunilor, si astfel sa ajunga la turneul final pe ruta ocolitoare. Pana atunci, tricolorii lui Cosmin Contra mai au de sustinut un meci, ultimul, din grupa F a preliminariilor, contra Spaniei, formatie calificata la CE de pe primul loc. Intalnirea cu ibericii va avea loc astazi, de la ora 21.45 (Pro TV), pe stadionul „Wanda Metropolitano“ din Madrid. In paralel se desfasoara si celelalte doua intalniri din grupa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

