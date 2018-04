Spania. Roman condamnat la 22 de ani de inchisoare pentru omor, adus in tara pentru executarea pedepsei

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 20 aprilie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Blaj l-au depistat si retinut pe un barbat de 59 de ani, din Blaj, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Tribunalul Alba. Barbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative…

- Omul de afaceri clujean Ioan Bene, condamnat la 3,8 ani de inchisoare cu executare, ramane in custodia autoritatilor italiene. Dupa pronuntarea sentintei in Romania, Bene a refuzat sa se predea pentru executarea pedepsei si a plecat in Italia.

- Vasile Balaican, fost procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, a fost condamnat azi la doi ani de inchisoare, cu suspendare sub supraveghere a executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de patru ani, pentru trafic de influenta.Razvan Dimoftache a fost deferit Justitiei…

- Ieri, 15 februarie 2018, politistii Compartimentului Investigatii Criminale din cadrul Politiei orasului Cugir au identificat si retinut pe un barbat de 33 de ani din Cugir, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Alba Iulia. M.I. a fost condamnat la executarea…

- Un nepot al fostului dictator Franco a fost condamnat la inchisoare si la plata unor despagubiri in valoare de 4.220 de euro dupa ce a lovit in mod intentionat un vehicul al Guardia Civil, celebra structura de politie militara a Spaniei.

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horia Uioreanu, a fost condamnat la 6 ani si 4 luni de inchisoare de catre magistratii de la Curtea de Apel Cluj. Decizia este definitiva.Aceasta condamanare reprezinta o reducere cu 2 luni a sentintei date pe fond la Tribunalul Cluj. Citeste…

- Vineri, 26 ianuarie 2018, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al IPJ Alba l-au depistat si retinut, pe raza municipiului Alba Iulia, pe un barbat de 34 de ani, din Campia Turzii, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost…