- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a reluat zborurile miercuri, dupa pauza impusa de criza pandemica, in conditiile in care traficul aerian al Romaniei a scazut in ultimele doua luni cu aproximativ 98%. „Pentru intreaga omenire, prima jumatate a anului 2020 a reprezentat din punct de vedere sanitar,…

- Spania isi va deschide granitele de la 21 iunie pentru Spatiul Schengen. Singura tara care face exceptie este Portugalia. In cazul granitelor cu Portugalia, Spania va permite accesul incepand cu 1 iulie.

- Franta va mentine restrictiile de circulatie la granita cu Spania pana la 21 iunie, ca reciprocitate fata de masuri similare impuse de Madrid, a anuntat joi Ministerul francez de Interne, relateaza AFP. Spre deosebire de majoritatea tarilor Uniunii Europene (UE) si din spatiul Schengen,…

- Se vor deschide centrele comerciale si salile de sport, gradinitele si piscinele exterioare. In conditiile in care Romania are in continuare in medie aproape 200 de noi cazuri de imbolnavire in fiecare zi, unele restrictii raman. Klaus Iohannis: „Faptul ca avand in vedere ca n-avem o scadere semnificativa…

- Victor Ponta a atasat si un sondaj Sociopol potrivit caruia 38% dintre respondenti sunt de acord cu prelungirea cu o luna a starii de alerta dupa 15 iunie, in timp ce 55% se opun. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca se impune prelungirea stare de alerta si dupa 15 iunie, dar cu…

- Spania urmeaza sa-si redeschida - la 22 iunie - frontierele terestre cu Franta si Portugalia, a anuntat joi ministrul spaniol al Turismului Reyes Maroto, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: SURSE - Tariceanu pregatește o mișcare de efect: ce inseamna, de fapt, topirea ALDE in PSD…

- Parlamentul spaniol a votat, miercuri, o ultima prelungire, pana la 21 iunie, a starii de alerta pentru a lupta contra pandemiei, la cererea premierului Pedro Sanchez care a presat opozitia sa nu cedeze "veninului urii" ca Statele Unite. Deputatii au aprobat masurile cu 177 de voturi "pentru", 155 "contra"…

- Masura a fost luata pentru a se limita raspandirea coronavirusului și este valabila incepand de vineri pana la finalul starii de urgenta. Aceste persoane plasate in izolare nu vor fi autorizate sa iasa decat pentru a-si achizitiona produse alimentare, pentru ingrijiri medicale sau in alte „situatii…