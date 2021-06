Spania revine la normalitate Masca de protectie nu va mai fi obligatorie in exterior incepind din 26 iunie in Spania, unde situatia epidemiei de COVID-19 este in neta ameliorare, a anuntat vineri seful guvernului, Pedro Sanchez, transmite AFP. 'Acest weekend va fi ultimul cu masti in exterior, pentru ca, din 26 iunie, nu vom mai purta masca in spatiile publice' in aer liber, a declarat Pedro Sanchez cu ocazia unei deplasar Citeste articolul mai departe pe noi.md…

