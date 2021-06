Stiri pe aceeasi tema

- Masca de protectie nu va mai fi obligatorie in exterior incepand din 26 iunie in Spania, unde situatia epidemiei de COVID-19 este in neta ameliorare, a anuntat vineri seful guvernului, Pedro Sanchez, transmite AFP. 'Acest weekend va fi ultimul cu masti in exterior, pentru ca, din 26 iunie,…

- Spania, unde obligatia de a purta masca in exterior este extrem de stricta de la finalul primului val al pandemiei, va putea sa renunte la aceasta restrictie „in curand”, a promis miercuri premierul Pedro Sanchez, potrivit AFP. „Vom renunta in curand la purtarea mastilor pe strada”, a declarat Sanchez…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila a declarat ca Guvernul ar urma sa propuna sa se renunțe la obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise neaglomerate. ”Purtarea maștii in spațiile deschise neaglomerate este un aspect, o situație in care riscul de transmitere este redus și probabil…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat miercuri seara ca scaderea numarului de cazuri noi, precum și cea inregistrata in secțiile ATI va veni cu o serie de masuri de relaxare. Renunțarea la masca de protecție in spațiile deschise neaglomerate este una din masurile care vor putea fi adoptate de…

- Clujeanul amendat pentru ca nu a purtat masca în spații deschise a câștigat în instanța înlocuirea amenzii cu un avertisment, dupa ce a contestat sancțiunea la Judecatoria Cluj-Napoca, potrivit clujust.ro. Barbatul…

- George Simion susține ca autoritațile trebuie sa explice toate masurile impuse, el fiind ferm convins ca purtarea maștii de portecție nu este deloc utila pentru reducerea numarului de oameni infectați.„Suntem alaturi de toți romanii care vor ieși in strada. Daca autoritațile comit abuzuri, vom fi acolo…