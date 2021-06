Stiri pe aceeasi tema

- Din 26 iunie, spaniolii nu vor mai fi obligați sa poarte maști de protecție in aer liber, potrivit unui anunț facut vineri de premierul, Pedro Sanchez, scrie News.ro , citand AFP. „Acest weekend va fi ultimul cu masca afara, pentru ca din 26 iunie nu vom mai purta masca in spatiile publice”, a anuntat…

- „Acest weekend va fi ultimul cu masti in exterior, pentru ca, din 26 iunie, nu vom mai purta masca in spatiile publice” in aer liber, a declarat Sanchez cu ocazia unei deplasari la Barcelona, precizand ca masura va fi adoptata oficial joia viitoare, intr-o sedinta de guvern extraordinara.„Strazile si…

- Masca de protectie nu va mai fi obligatorie in exterior incepand din 26 iunie in Spania, unde situatia epidemiei de COVID-19 este in neta ameliorare, a anuntat vineri seful guvernului, Pedro Sanchez, transmite AFP, conform Agerpres. „Acest weekend va fi ultimul cu masti in exterior, pentru ca, din 26…

- Masca de protectie nu va mai fi obligatorie in exterior incepand din 26 iunie in Spania, unde situatia epidemiei de COVID-19 este in neta ameliorare, a anuntat vineri seful guvernului, Pedro Sanchez, transmite AFP. 'Acest weekend va fi ultimul cu masti in exterior, pentru ca, din 26 iunie,…

- Purtarea mastii in exterior nu va mai fi obligatorie incepand de joi, 17 iunie, in Franta, cu anumite exceptii, iar restrictiile de circulatie intre anumite ore vor fi ridicate duminica, a anuntat miercuri premierul Jean Castex, pe fondul scaderii numarului de cazuri de COVID-19, relateaza AFP si…

- Purtarea mastii in exterior nu va mai fi obligatorie incepand de joi, 17 iunie, in Franta, cu anumite exceptii, iar restrictiile de circulatie intre anumite ore vor fi ridicate duminica, a anuntat miercuri premierul Jean Castex, pe fondul scaderii numarului de cazuri de COVID-19, relateaza AFP si dpa.…

- Purtarea mastii de protectie nu va mai fi obligatorie in curtea unitatilor de invatamant incepand de luni, anunta Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei. „De saptamana viitoare, in exteriorul scolii (spatii deschise) se poate renunta la obligativitatea purtarii mastii de protectie”, anunta Sorin Cimpeanu.…

- Purtatul maștii va ramane ultima restricție la care se va renunța, afirma coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. El susține ca este vorba de o masura de protecție personala care trebuie avuta in vedere in fiecare sezon rece, cand sunt viroze și gripe, potrivit HotNews. „Eu cred ca…