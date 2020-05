Spania. Relaxare cu restricții Jumatate din populația Spaniei s-a relaxat ieri, odata cu eliminarea restricțiilor. Dupa doua luni de izolare, oamenii au ieșit la terase, au baut bere, au socializat și au mers prin magazine. Madrid și Barcelona raman in continuare in carantina. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

