Finala Campionatului European de fotbal 2024 a adus o victorie meritata pentru Spania, cea mai in forma echipa de la acest turneu final. Ibericii s-au impus in finala cu Anglia cu scorul de 2-1, obținand, astfel, al patrulea titlu continental din istorie. Și, imediat dupa joc, au inceput „mișcarile”, semn ca piața fotbalului este in […] The post Spania, regina Europei!/ȘOC in Anglia la 24h dupa finala! first appeared on Ziarul National .