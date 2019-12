Stiri pe aceeasi tema

- Luis Rubiales, președintele Federației Spaniole de Fotbal, l-a avut alaturi la conferința de azi pe directorul sportiv Jose Francisco Molina, care a dezvaluit: „Am aflat de la Robert ca Luis Enrique planuiește sa antreneze din nou". Azi, deși ce Marca a vorbit despre „o criza totala”, Luis Rubiales…

- "Daca parlamentul nu reuseste sa convina asupra formarii unui guvern, propun sa lasam sa guverneze grupul care a obtinut cele mai multe voturi", a afirmat Sanchez, intr-un interviu publicat vineri in cotidianul El Pais. Potrivit sondajelor coroborate de El Paris, PSOE ar urma sa iasa pe primul…

- Zece persoane au fost trimise in judecata de DIICOT, sub acuzatia ca fac parte dintr-o grupare care a obligat mai multe tinere sa se prostitueze in zona capitalei Spaniei, Madrid, iar liderul acestei organizatii criminale a fost tinta unui atentat cu bomba pus la cale de un interlop inchis in Romania.

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Norvegiei, Lars Lagerback, a anuntat lotul de 24 de jucatori pentru partidele cu reprezentativele Romaniei si Spaniei din preliminariile Campionatului European din 2020, scrie agerpres.ro.

- Premierul interimar spaniol Pedro Sanchez a informat ca Spania va organiza noi alegeri generale in luna Noiembrie, in contextul in care regele Felipe al VI-lea nu a oferit inca un mandat pentru formarea unui nou Guvern, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Nu exista o majoritate…

- Regele Felipe al VI-lea al Spaniei ii primește astazi și maine pe liderii grupurilor parlamentare ca sa discute probabilitațile pentru formarea unui guvern, dupa ultimele alegeri din 28 aprilie.

- Liderul guvernului socialist in exercitiu, Pedro Sanchez, a triumfat la alegerile din aprilie acest an, dar, cu 123 de deputati din 350, el a fost departe de majoritatea absoluta si are deci nevoie in principal de sprijinul stangii radicale Podemos, care pana acum a refuzat sa i-l acorde. Consultarile…