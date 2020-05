Stiri pe aceeasi tema

- Albania isi va redeschide frontierele in aceasta luna si se pregateste sa-i intampine pe turisti, a declarat joi prim-ministrul Edi Rama in fata parlamentului, in contextul in care tara nu a mai inregistrat niciun deces de coronavirus de peste trei saptamani, relateaza

- Frontierele UE ar putea fi deschise pentru turism pana la inceputul verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene. Țarile cu un turism dezvoltat se arata dispuse sa ia masuri graduale pentru reluarea activitații in domeniu.Ministrul german de Externe,…

- Premierul georgian Gheorghi Gaharia a anuntat joi programul sau de relaxare a masurilor de lupta impotriva noului tip de coronavirus in Georgia, afirmand ca tara isi va redeschide frontierele pentru turisti din alte tari incepand cu luna iulie, informeaza agerpres.ro.

- Fiecare faza va dura doua saptamani si va fi trecut la o alta dupa ce se vor fi indeplinit anumiti factori. Guvernul a anuntat planul de iesire din izolare de patru faze (0, 1, 2 si 3) care va fi pus in aplicare din 4 mai, iar acestea se vor succeda asimetric, in fiecare regiune, in functie…

- Guvernul din Muntenegru a confirmat marti primele doua cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cele doua paciente au sosit in urma cu 12 zile din SUA si, respectiv, Spania, iar in prezent sunt spitalizate, a declarat prim-ministrul Dusko Markovic, scrie digi24.ro.

- Țarile membre UE sunt "toate de acord asupra impunerii unei interdicții" de intrare, "cu cateva excepții" minore, a informat in cursul unei conferințe de presa cancelarul Germaniei, dupa o reuniune avuta cu ceilalți lideri europeni, prin videoconferința. Ea a precizat ca aceasta interdicție…

- Numarul mortilor ajunsese marti dimineata la 7.149 in intreaga lume, iar cel al celor infectati la 182.630. China ramane cu cele mai multe decese, 3.226, dar Italia cu 2.158, insa aproape 750 de cese s-au consemnat numai in ultimele doua zile in peninsula. Intre timp, Europa devine din ce…

- Mai multe state din lume au declarat stare de urgenta din cauza noului coronavirus si urmeaza sa isi inchida temporar frontierele incepand de maine.Spania urmeaza sa isi inchida de maine frontierele, masura similara cu cele luate de Italia, care la momentul de fata este cea mai afectata tara…