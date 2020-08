Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, joi, la 66.631 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1454 de noi imbolnaviri din 22.649 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 2.860 de decese, din care 53 in ultimele 24 de ore.…

- UPDATE: A fost inregistrat un nou record al numarului de noi cazuri de coronavirus, in Romania. Bilanșul total a ajuns, joi, la 66.631, dupa raportarea a de 1.454 de noi infecții, potrivit Grupului de Comunicare Strategica.

- Grupul de Comunicare Strategica anunta, astazi, un nou bilant al infectarilor cu Covid-19. La raportarea anterioara, din 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 24.663 de pacienti au fost declarati vindecati si 2.693…

- Pana astazi, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 24.663 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.693 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel…

- Ziarul Unirea OFICIAL| NOU RECORD de infectari cu COVID-19! 994 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 39.133 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, marți, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 21 iulie, pe teritoriul Romaniei,…

- Vineri, 17 iulie, Grupul de Comunicare Strategica a dat publictații un nou raport lagat de coronavirus. Așa cum nu era de așteptat – venind vara – Covid-19 imbolnavește și ucide dupa masurile pripite sau forțate de relaxare. Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.802 cazuri de persoane infectate…

- UPDATE: Numar record de noi cazuri de coronavirus, in Romania! Alte 777 de noi imbolnaviri au fost raportate joi in Romania, bilanțul ajungand la 35.003 potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica.

- Numarul de cazuri de Covid-19 a explodat in Romania, in ultimele 24 de ore. Sunt 555 de cazuri noi, cele mai multe inregistrate pana acum intr-o zingura zi, iar Grupul de Comunicare Strategica atrage atenția asupra necesitații respectarii cu strictețe a masurilor de protecție sanitara. Și in Timiș apar…