Catalonia reabiliteaza „vrajitoarele”, „victime ale persecuției misogine”. O rezoluție in acest sens a fost adoptata cu o larga majoritate, miercuri, in parlamentul regional. Torturate, spanzurate, acuzate fara probe de infracțiuni: parlamentul regiunii spaniole Catalonia (nord-est) a aprobat o rezoluție care vizeaza reabilitarea memoriei a sute de femei executate pentru „vrajitorie” intre secolele XV-XVIII. Numele a 700 de […] The post Spania reabiliteaza vrajitoarele. Decizia parlamentului din Catalonia first appeared on Ziarul National .