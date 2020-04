Spania raportează cel mai mic număr de decese din ultimele 10 zile Autoritatile spaniole au anuntat ca 674 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, acesta fiind cel mai mic numar raportat in decurs de zece zile, potrivit news.ro. Fata de cifrele prezentate sambata, aceasta reprezinta o scadere de 5,7%. Potrivit Ministerului Sanatatii, in tara au fost inregistrate pana in prezent 130.759 de cazuri The post Spania raporteaza cel mai mic numar de decese din ultimele 10 zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

