Spania pune taxă pe chiștoacele aruncate pe străzi și plaje Companiile producatoare de tutun din Spania va trebui sa plateasca o taxa pentru a fi stranse mucurile de tigari de pe strazi și plaje, conform noilor reglementari de mediu, scrie Digi24. Milioane de mucuri sunt aruncate la gunoi, dar si pe domeniul public, si este nevoie de zeci de ani pentru a se descompune. Regulile au intrat in vigoare vineri, dar nu este clar cum vor fi puse in aplicare. Un studiu realizat in 2020 arata ca aproximativ o cincime dintre spaniolii adulti fumeaza zilnic. Un raport al Fundatiei catalane Rezero a estimat ca autoritatile locale din Catalonia platesc intre 12 si… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

