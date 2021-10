Stiri pe aceeasi tema

- Liderii europeni au petrecut joi mai multe ore discutand despre asa-numita „cutie cu instrumente” pentru a contracara cresterea preturilor la energie, dar in final se pare ca Bruxelles-ul nu poate face mare lucru in perioada urmatoare pentru ca cetatenii sa nu fie loviti iarna aceasta de facturi mari…

- Criza containerelor ar putea avea repercusiuni și asupra industriei de jucarii. Deoarece inchirierea containerele de depozitare este scumpa, producatorii au decis sa se concentreza pe jucarii mici și squishy pentru sarbatori. Mai sunt doua luni pana la Craciun și unii parinți au inceput deja goana dupa…

- Lucas Hernandez (25 de ani), fundaș la Bayern Munchen, se confrunta cu probleme serioase, dupa ce a fost chemat in fața justiției pentru un caz de acum 4 ani. Proaspat caștigator al Ligii Națiunilor cu selecționata Franței, Lucas a fost chemat de tribunalul din Spania pentru a intra in arest maximul…

- Atunci cand te pregatesti sa iti cumperi un animal de companie trebuie sa iei in calcul toate detaliile – unde o sa doarma, unde o sa il scoti la plimbare, dar si obiectele din locuinta ta care pot fi periculoase pentru el. Daca esti pus in aceasta situatie, afla ca trebuie sa fii atent si la plantele…

- Turcia nu se va confrunta in aceasta iarna cu vreun deficit de energie, datorita recentelor investitii in infrastructura gazelor naturale si electricitatii, a anuntat ministrul Energiei si Resurselor Naturale, Fatih Donmez, informeaza publicatia Hurriyet Daily News, potrivit Agerpres. "Avem conducte…

- Pandemia COVID, Brexit-ul și condițiile dificile de munca au generat o criza uriașa de șoferi de vehicule grele in Marea Britanie, care se vede acum in lipsa de carburanți din benzinarii și de alimente, unele dintre ele, pe rafturile magazinelor, scriu The Guardian și The Economist. Probleme sunt și…

- Protestatari furioși, probleme tehnice și o scadere vertiginoasa a prețului bitcoin au marcat prima zi în care criptomoneda a fost adoptata ca moneda oficiala în El Salvador, relateaza BBC.Prețul bitcoin s-a prabușit marți la cel mai scazut nivel din aproape o luna, cazând…

- Japonia nu a inregistrat pana acum nicio problema de sanatate la pacientii vaccinati cu serul anti-COVID-19 al companiei americane Moderna care ar fi putut avea o legatura cu contaminarea detectata intr-un lot de doze provenit din Spania, potrivit informatiilor difuzate vineri de Ministerul nipon…