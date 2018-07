Stiri pe aceeasi tema

- A fost dat startul petrecerii de la Pamplona. Semnalul de incepere a Festivalului San Fermin din Spania, faimos pentru controversatele curse cu tauri pe strazi, a fost lansat, in mod traditional, de la balconul Primariei.

- Zeci de activisti din Spania care militeaza pentru drepturile animalelor, purtand masti si avand pancarte in maini, au protestat joi impotriva curselor cu tauri organizate in Pamplona in timpul renumitului festival San Fermin, care va debuta vineri in acest oras nordic.

- Accident rutier grav produs pe DN66 Foto: Arhiva. Cinci persoane au fost ranite în aceasta dimineața într-un accident rutier grav produs pe DN66, în dreptul localitații Galați, aproape de comuna Pui din județul Hunedoara Accidentul s-a produs în jurul orei…

- Dezastru pe strazile din județul Constanța. Patru femei au fost ranite, una dintre ele grav, într-un accident rutier petrecut pe DN 38, la ieșirea din Topraisar. Accidentul a fost provocat de explozia unui cauciuc de la mașina în care se aflau victimele. Potrivit polițiștilor constanțeni,…

- Peste 30.000 de persoane au participat sambata la un miting pe strazile orasului spaniol Pamplona, protestand fata de achitarea a cinci barbati care erau acuzati ca au violat o tanara de 18 ani in timpul festivalului San Fermin, informeaza site-ul postului France 24.

- Politia a anuntat pe Twitter ca aceasta "coliziune" a avut loc la ora locala 13.27 (20.27, ora Romaniei), dar nu a precizat daca era vorba despre un act deliberat sau un accident. Aceasta "furgoneta alba" a rasturnat pietoni pe strada Yong, la colt cu bulevardul Finch, in partea de nord a centrului…