- Premierul spaniol Pedro Sanchez a considerat luni drept ”nepotrivita” decizia Marii Britanii de a impune plasarea in carantina, incepand de duminica, a cetatenilor britanici care revin din Spania, transmite AFP, citata de Agerpres.Șeful executivului spaniol a sustinut ca locuri din Spania dependente…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a criticat luni ferm decizia Marii Britanii de a impune plasarea in carantina, incepand de duminica, a cetatenilor britanici care revin din Spania, considerand-o "nepotrivita", transmite AFP preluat de agerpres. Intr-un interviu acordat televiziunii private Telecinco,…

- Spania a sustinut duminica faptul ca ramane o destinatie turistica sigura, in pofida cresterii semnificative a numarului cazurilor de infectare cu noul coronavirus care a determinat Marea Britanie sa restabileasca masura izolarii la domiciliu pentru persoanele revenite de pe teritoriul spaniol, in mare…

- Guvernul a decis sa inchida toate cluburile si barurile de noapte din Catalonia pentru 14 zile. Catalonia a devenit in ultima perioada un epicentru al epidemiei in Spania, scrie El Pais. Spania inregistreaza peste 2.000 de noi cazuri zilnice si s-ar putea afla in fata unui al doilea val, au declarat…

- Spania, una dintre cele mai afectate țari din Europa de pandemie, inregistreaza un bilanț optimist in ultimele 24 de ore. Ministrul spaniol al Sanatații a anunțat zero decese, dar și noua scadere a numarului de cazuri confirmate, relateaza Reuters. In total, in ultimele 24 de ore, Spania a inregistrat…

- Calendarul redeschiderii turismului extern. Cand și unde putem pleca in excursii. Redeschiderea turismului extern depinde de deciziile pe care fiecare țara le ia in ce privește primirea turiștilor. De azi, turiștii romani pot pleca in Bulgaria pentru ca autoritațile de la Sofia au decis de vineri sa…

- "Evolutia cifrelor este foarte buna", a apreciat directorul centrului de alerta medicala Fernando Simon in cadrul unei conferinte de presa, in pofida unor "mici focare de contagiune foarte localizate" depistate la inceputul relaxarii masurilor de izolare. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat…

- ”Din iulie, putem relua primirea turiștilor straini in condiții sigure”, a declarat premierul iberic Pedro Sanchez intr-un discurs ținut sambata, 23 mai, informeaza El Pais. ”Abia dupa 1 iulie vom garanta ca turiștii straini nu iși asuma nici un risc venind in Spania. Atunci, probabil ca nici ei nu…