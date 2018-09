Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez propune, ca rezolvare a problemei Cataloniei, un referendum pentru un nou statut, o autonomie mai mare, si nu pentru independenta, imposibila, din punct de vedere constitutional, scrie El Pais.

- Hackeri ai miscarii Anonymous care protesteaza impotriva politicii guvernului spaniol in Catalonia au revendicat luni atacuri asupra site-urilor mai multor institutii din Spania, relateaza AFP. Site-urile Ministerului Economiei, al Partidului Socialist al premierului Pedro Sanchez, al…

- Cele doua delegatii s-au intalnit la sediul Guvernului regional catalan, la Barcelona, intr-o comisie bilaterala care nu s-a mai reunit din 2011. Reactivarea acestei comisii a fost decisa de noul premier socialist Pedro Sanchez si seful separatist al Executivului catalan Quim Torra pe 10 iulie, la…

- Curtea Constituționala din Spania a anunțat marți ca a blocat o moțiune aprobata de Parlamentul din Catalonia de a incerca sa reia procesul prin care doreau sa declare independența regiunii din nord-estul țarii, informeaza Reuters, preia Mediafax.Curtea a decis suspendarea moțiunii seceționiste…

- Dupa ce luni a fost prezentat manifestul noii miscari in cadrul unei ceremonii desfasurate la Barcelona, 3.500 de oameni au aderat imediat, iar pana marti dimineata numarul membrilor a ajuns la 13.000, potrivit unor politicieni separatisti catalani.Miscarea a fost fondata de fostul lider…

- Noul președinte al Cataloniei, Quim Torra, a afirmat ca iși dorește un nou referendum pentru independența, in contextul in care s-a intanit cu prim-ministrul Scoției, Nicola Sturgeon, scrie The...