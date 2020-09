Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a exprimat marti ingrijorarea guvernului sau in fata revenirii puternice a epidemiei de coronavirus in regiunea capitalei Madrid, relateaza AFP. "Starea sanatatii publice si evolutia epidemiei la Madrid ne ingrijoreaza", a spus el intr-un interviu la postul de radio…

- Seful guvernului regional din Catalonia, Quim Torra, a declarat ca reuniunile cu mai multe de zece persoane sunt de acum inainte interzise. ''Situatia nu mai este deloc stabila, cifrele (infectarilor) cresc constant'', a avertizat el. Alte masuri luate de autoritati se refera la reducerea…

- Situație alarmanta in Franța și in Spania, țari care au raportat o creștere semnificativa a cazurilor noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, noteaza Reuters, citata de Hotnews.ro.Astfel, Franța a raportat miercuri 1.695 de noi cazuri de Covid-19 in 24 de ore, cel mai mare bilanț zilnic raportat in…

- ​Mai bine de jumatate (55%) dintre angajații români care au raspuns unui sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs se declara foarte îngrijorați de creșterea numarului de îmbolnaviri cauzate de coronavirus, dar nu considera ca ar trebui reintrodusa starea de urgența. Cei mai…

- Judetul Arges a inregistrat in ultima saptamana o explozie de infectari, ajungand la 1960 de persoane confirmate cu noul coronavirus. Cele mai multe noi cazuri au fost comunicate vineri (105) si sambara (104), dar nici cifrele anuntate duminica nu sunt linistitoare: 98 de alte noi imbolnaviri

- Spania aduce joi un omagiu victimelor epidemiei de COVID-19 in cadrul unei ceremonii comemorative la care vor asista regele Felipe al VI-lea, conducerea UE si alti invitati de rang inalt, inaintea unui summit al UE, potrivit DPA si AFP. Prezidata de regele Felipe al VI-lea, ceremonia de…

- Spania va aduce un omagiu national victimelor epidemiei de COVID-19 in 16 iulie, in prezenta inaltilor conducatori ai Uniunii Europene si a directorului general al Organizatiei Mondiale pentru Sanatate (OMS), a anuntat miercuri premierul Pedro Sanchez, citat de AFP."Ceremonia de stat pentru…

- Saptamina aceasta, numarul cazurilor de infecție cu noul tip de coronavirus a crescut cu circa 20%, fața de saptamina precedenta. Tot in creștere, insa cu doar 2%, este și numarul deceselor din cauza complicațiilor infecției Covid – 19, ultimul bilanț al autoritaților indicind 382 de morți. Și numarul…