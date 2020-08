Spania: Premierul Pedro Sanchez anunţă că va apela la armată pentru a lupta împotriva pandemiei Seful guvernului spaniol Pedro Sanchez a anuntat marti ca va apela la armata pentru a ajuta regiunile, care au competente in materie de sanatate, sa lupte impotriva exploziei de noi cazuri de coronavirus, relateaza AFP.



"Guvernul spaniol va pune la dispozitia regiunilor efective ale fortelor armate pentru a realizarea trasarea" cazurilor, respectiv anchetele epidemiologice, a declarat el in cadrul unei alocutiuni televizate precizand ca 2.000 de militari ar putea fi desfasurati in acest scop.



Lipsa de mijloace umane in regiunile cele mai afectate a fost identificata in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

