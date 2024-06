Spania preia comanda misiunii aliate din Slovacia. Strategia NATO pentru a descuraja Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- Caldura extrema afecteaza grav turismul in țarile sudice ale Europei. Conform unui studiu realizat de o importanta banca din Spania, aproape 10 milioane de turiști straini care și-au petrecut vacanța in Spania vara trecuta au hotarat sa nu revina anul acesta din cauza temperaturilor ridicate. Aceasta…

- Naționala Romaniei avea valoare de 1,32 la Expected Goals (n.r. Goluri așteptate) și a dat 3 goluri contra Ucrainei, doar Germania ne-a depașit prin performanța din meciul cu Scoția (5-1), avand 2,04 cifra golurilor așteptate. La polul opus, Belgia a ramas pe sec, deși era creditata cu 1,97 in partida…

- Rusia a lansat, miercuri dimineata, un atac cu rachete si drone asupra Kievului, informatiile preliminare aratand ca nu au existat raniti sau pagube in capitala ucraineana, a anuntat armata ucraineana, transmite Reuters.

- Reprezentativa Romaniei este creditata cu a 20-a cota la calificarea intre primele opt echipe ale Europei. „Tricolorii” au 18,3% șanse, conform statisticienilor englezi, sub noi fiind doar Slovenia, Slovacia, Albania și Georgia. Opta le„vede” in semifinale pe Spania, Germania, Franța și Anglia, ultimele…

- Productia de energie eoliana si solara in Uniunea Europeana a crescut cu 46% din 2019 si pana in 2023, inlocuind o cincime din generarea de energie pe baza de combustibili fosili din blocul comunitar, arata datele publicate de think tank-ul dedicat climei si energiei Ember, transmit Reuters si DPA,…

- Viata premierului slovac Robert Fico, 59 de ani, nu mai este in pericol, la patru zile dupa atentatul la viata sa, a declarat duminica, 19 mai, vicepremierul Robert Kalinak, relateaza agențiile AFP si Reuters, preluate de Agerpres.„Nu mai exista pericol imediat pentru viata sa, dar starea sa ramane…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a participat, marti, in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, la ceremonia de certificare a detasamentului Fortelor Aeriene Regale ale Marii Britanii, aflat in Romania pentru a executa misiuni de Politie Aeriana Intarita in comun cu Fortele Aeriene Romane.…

- ​Adina Diaconu a caștigat medalia de bronz la simplu feminin in cadrul WTT Feeder Varazdin 2024 la tenis de masa. Diaconu a cedat in semifinale cu 0-3 (8-11, 5-11, 3-11) in fata niponei Satsuki Odoi. In drumul spre cucerirea medaliei de bronz, Adina a trecut de patru rivale: Sofia Zhang (Spania) 3-0…