Spania, Portugalia şi Franţa vor construi o conductă marină pentru a transporta hidrogen şi gaze între Barcelona şi Marsilia Ruta, numita BarMar, va fi folosita in principal pentru pomparea hidrogenului verde si a altor gaze regenerabile, dar va permite temporar si transportul unei ”cantitati limitate” de gaze naturale, pentru a ajuta la atenuarea crizei energetice a Europei, a declarat premierul portughez Antonio Costa. Europa se lupta pentru a-si asigura aprovizionarea cu energie alternativa, in fata unei constrangeri din partea Rusiei, care a redus treptat fluxurile de gaze dupa ce Occidentul a impus sanctiuni ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina, la sfarsitul lunii februarie. Conducta ”este un raspuns la apelurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

