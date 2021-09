Stiri pe aceeasi tema

- Doua incendii de vegetatie active in nordul Spaniei au mistuit aproximativ 1.500 de hectare de padure, echipajele din cadrul serviciilor de interventii de urgenta nereusind sa aduca flacarile sub control marti, relateaza DPA. Pompierii se lupta cu incendiile care au izbucnit la o distanta…

- Pompierii se lupta cu incendiile care au izbucnit la o distanta de circa 85 de kilometri de Lugo, in provincia Galicia, potrivit Reuters .Flacarile s-au apropiat de mai multe structuri rezidentiale situate in apropiere de localitatea Beiran, iar locuitorii din una dintre acestea au fost anuntati ca…

- Un incendiu violent de vegetatie a izbucnit, marti, pe un camp din apropiere de Centura Capitalei, in fosta zona industriala a orașului Popești-Leordeni. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea flacarilor. Flacarile puternice au cuprins vegetația uscata de pe un campul aflat in…

- Pompierii romani care au luptat cu incendiile uriașe de vegetație din Grecia se intorc luni in Romania. Cu doua zile mai devreme decat era planuit, pentru ca incendiile au fost aduse sub control.

- Vești bune din Grecia. Dupa aproape 2 saptamini de lupta constanta cu flacarile, incendiile au fost aduse sub control. In Grecia nu mai exista niciun front activ, ci doar citeva focare razlețe, a transmis purtatorul de cuvint al pompierilor eleni pentru France Presse. Purtatorul de cuvint al pompierilor…

- Incendiile salbatice s-au reaprins in jurul Atenei, iar pompierii duc o lupta crancena pentru a opri avansarea lor spre zonele locuite din capitala Greciei. Un nor masiv de fum intunecat s-a ridicat deasupra capitalei grecești, locuitorii au fugit din suburbii, solicitanții de azil au fost evacuați…

- Un incendiu scapat de sub control afecteaza capitala Greciei. Zeci de locuințe au fost evacuate, marți dupa-amiaza, informeaza Mediafax.ro. Flacarile s-au extins din cauza condițiilor meteo extreme.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca 34.000 de absolventi de liceu din acest an, nu s-au inscris la examenul de bacalaureat, dar si ca pandemia de COVID-19 a contribuit la abandonul scolar. „34.000 de elevi inmatriculati in anul scolar 2020 – 2021 in clasa a XII-a, clasa…