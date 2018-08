Spania: Poliţia a împuşcat un bărbat înarmat cu un cuţit care a încercat să atace agenţi într-un comisariat în Catalonia Politia spaniola a anuntat luni ca a impuscat un barbat inarmat cu un cutit in timp ce acesta incerca sa atace agenti intr-un comisariat din Catalonia, in nord-estul Spaniei, relateaza Reuters si AFP.



Politia regionala a anuntat pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia de politie din orasul Cornella, in apropiere de Barcelona, chiar inainte de ora 04:00 GMT 'cu scopul de a ataca ofiterii' si a precizat ca barbatul a fost impuscat.



O purtatoare de cuvant a politiei regionale a declarat ca nu poate oferi alte informatii.



Postul de televiziune RTVE a anuntat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Fortele de ordine au impuscat mortal un algerian inarmat cu un cutit, ce striga "Allahu Akbar", si despre care se crede ca voia sa atace o sectie de politie din orasul Cornella, regiunea Catalonia, relateaza presa spaniola.

