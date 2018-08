Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dintre care cinci fiind ranite mai grav, in urma prabusirii unei sectiuni a unei platforme din lemn in timpul unui festival de sporturi urbane si muzica la Vigo, in nord-vestul Spaniei, informeaza site-ul cotidianului El Mundo.

- Peste 40 de persoane au fost ranite in timpul sarbatorii de la Pamplona in 2018 au anunțat autoritațile regionale care organizeaza Festivalul San Fermin, ținut an de an in provincia Navarra din nordul Spaniei. Va avertizam ca in galeria foto sunt imagini cu un grad ridicat de violența care pot avea…

- Festivalul San Fermin, care a avut loc la Pamplona, in provincia Navarra din nordul Spaniei, s-a incheiat sambata dupa o saptamana de ''encierro'' (traditionalele curse cu tauri) pline de adrenalina, in timpul carora 42 de persoane au fost ranite, dintre care doua strapunse de coarnele…

- Cinci persoane au fost ranite, dintre care una impunsa de coarne, la prima cursa cu tauri, traditionalul 'encierro' de sambata desfasurat pe strazile din Pamplona, in cadrul sarbatorii San Fermin, potrivit Crucii Rosii locale citata de EFE. Celelalte persoane prezentau hematoame…