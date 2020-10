Stiri pe aceeasi tema

- Moto: „Cand avem un sentiment fara speranța, o mare speranța ne mai ramane: ca niciodata nu-l vom pierde” – I.L. Caragiale Analiza epidemiilor planetare are radacini adanci in istorie. Oameni de știința, sfinți, maeștri spirituali, preoți ai diferitelor confesiuni, scribi și oameni simpli au observat…

- Ministrul sanatații din Belgia, Frank Vandenbroucke, spune ca situația din anumite parți ale țarii este „cea mai periculoasa din toata Europa”, scrie The Guardian.„Belgia pierde controlul asupra celui de-al doilea val al pandemiei de coronavirus și este foarte aproape de a fi copleșita de un „tsunami”…

- Peste 34 de migranți ce se aflau la bordul unei ambarcațiuni, intenționau sa ajunga la Obock, unul dintre cele mai importante orașe de tranzit din Djibouti, insa 8 ditre aceștia și-au pierdut viața, iar alti 12 au fost dați disparuți. Potrivit surselor citate de AFP, traficatii care ii insoțeau i-ar…

- Peste 240 de migranți cazati intr-o tabara provizorie construita in graba saptamana trecuta pe insula greaca Lesbos au COVID-19. Solicitantii de azil au fost aduși aici dupa incendiul care a distrus centrul pentru primirea de migranti Moria, potrivit dailysabah.com . „243 de noi infectari au fost descoperite”…

- Ambarcatiunea plecase duminica seara din Portul libian Zawiyah, dar s-a rasturnat. Paza de Coasta libiana a salvat 45 de imigranti care se deplasau cu alte doua ambarcatiuni. "Au fost recuperate doua cadavre (...), dar alti cel putin 22 de imigranti sunt disparuti", a declarat Safa Msehli,…

- Cel putin 24 de migranti s-au inecat in Marea Mediterana in timp ce incercau sa ajunga din Libia in Europa cu o barca pneumatica, anunta Organizatia Internationala pentru Migratie, citata de agentia de presa Reuters.

- La comanda guvernului de la Londra, AstraZeneca a inceput deja producerea a 30 de milioane de doze de vaccin anti-Covid. Antidotul pentru noul coronavirus dezvoltat in colaborare cu Universitatea Oxford este inca in faza de testare. In Regatul Unit, Brazilia și Africa de Sud, vaccinul este in faza de…

- Artistul britanic Banksy a finanțat o misiune de salvare a refugiaților care incearca sa ajunga cu barca in Europa din nordul Africii, scrie ziarul britanic The Guardian, citat de Hotnews.Vasul folosit in aceasta misiune a fost botezat ”Louise Michel”, dupa numele feministei anarhiste din Franța care…