- PSOE (Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol) a castigat alegerile generale cu 28,09% din voturi si 120 de locuri, cu trei mai putine decat la scrutinul din 28 aprilie, iar Pedro Sanchez va avea acum un rol si mai dificil pentru a forma un Guvern stabil, informeaza televiziunea nationala spaniola.

- Sub presiunea dreptei, seful guvernului socialist la final de mandat Pedro Sanchez si-a inasprit luni seara discursul privind Catalonia, tema centrala a dezbaterii intre principalii candidati in scrutinul de duminica din Spania, relateaza AFP. Pedro Sanchez a propus in special o reforma a Codului Penal…

- Spania a desfasurat trei alegeri in patru ani, dar fiecare au produs guverne minoritare sau de scurta durata in timp ce liderii politici s-au straduit sa se adapteze la noile partide care au pus capat anilor de dominatie a conservatorilor din Partidul Popular (PP) si socialistilor (PSOE - Partidul…

- Protestele care au avut loc sambata seara in Catalonia fata de verdictul in procesul liderilor separatisti nu au inregistrat incidente majore, insa in centrul Madridului mai multi manifestanti pro-independenta s-au confruntat cu fortele de ordine si 26 de persoane au fost ranite, iar 12 retinute, informeaza…

- Dupa ciocniri violente care au facut vineri peste 180 de raniti, tensiunea a scazut semnificativ sambata in Catalonia in cea de-a sasea zi de mobilizare impotriva condamnarii unor lideri separatisti pentru rolul lor in tentativa de secesiune din 2017, comenteaza AFP. In acest context, liderul separatist…

- Premierul spaniol a spus ca Guvernul catalan și liderul acestuia, Quim Torra, au datoria de a condamna violențele. „Quim Torra și membrii Guvernului sau au datoria politica și morala de a condamna in mod clar și fara echivoc recurgerea la violența in Catalonia”, a spus Pedro Sanchez in cadrul unei…

- Presedintele separatist al regiunii spaniole Catalonia, Quim Torra, a cerut joi "incetarea imediata" a violentelor la Barcelona, unde sute de manifestanti au incendiat masini si infruntat politistii mai multe ore, transmite AFP. "Nu putem permite incidentele pe care le vedem pe strada.…

- Separatistii catalani si-au continuat marti actiunile pentru denuntarea condamnarii liderilor lor la pedepse grele cu inchisoarea, dupa ce luni au blocat Aeroportul din Barcelona, relateaza AFP.