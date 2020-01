Spania: Pedro Sanchez pierde un prim vot de încredere Socialistul spaniol Pedro Sanchez a esuat duminica intr-o tentativa de a obtine sprijinul parlamentului pentru formarea unui nou guvern printr-un vot de incredere, dar el ar putea fi reconfirmat in functia de premier marti in cursul unui al doilea tur, apreciaza analisti citati de AFP si Reuters. Seful guvernului, sosit la putere in iunie 2018, nu a obtinut majoritatea absoluta de 176 de voturi dintre cei 350 de deputati pentru a castiga din primul tur: 166 de deputati i-au acordat increderea, iar 165 i-au refuzat-o, in timp ce 18 s-au abtinut. Marti, in cursul unui al doilea vot, o simpla majoritate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

