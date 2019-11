Stiri pe aceeasi tema

- Santiago Abascal, lider al partidului de extrema dreapta Vox, a declarat duminica seara ca vrea sa construiasca o "alternativa patriotica" pentru tara, dupa ce scorul electoral al partidului a inregistrat o crestere spectaculoasa in alegerile generale de duminica, relateaza Reuters. Potrivit rezultatelor…

- Astfel, Vox ar urma sa ocupe 44 dintre cele 350 de locuri in Congresul Deputatilor (camera inferioara a parlamentului spaniol), fata de cele 24 obtinute la alegerile din urma cu sase luni, plasandu-se pe pozitia a treia, dupa socialisti si populari. Sondajul crediteaza Partidul Socialist Muncitoresc…

- Avansul Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) in intentiile de vot ale electoratului spaniol in perspectiva alegerilor din 10 noiembrie este in scadere, facand tot mai putin probabil scenariul ca premierul in exercitiu Pedro Sanchez sa obtina o majoritate, indica un sondaj de opinie realizat…

- Curtea Suprema spaniola a respins marti recursul descendentilor lui Franco si a decis in favoarea exhumarii ramasitelor dictatorului din mausoleul sau din apropiere de Madrid, unde a fost inmormantat in anul 1975, verdict care ar putea pune capat deceniilor de controverse pe tema locului unde ar…

- Premierul interimar spaniol Pedro Sanchez a informat ca Spania va organiza noi alegeri generale în luna Noiembrie, în contextul în care regele Felipe al VI-lea nu a oferit înca un mandat pentru formarea unui nou Guvern, scrie Mediafax, citând Reuters."Nu exista…

- Premierul interimar spaniol Pedro Sanchez a informat ca Spania va organiza noi alegeri generale in luna Noiembrie, in contextul in care regele Felipe al VI-lea nu a oferit inca un mandat pentru formarea unui nou Guvern, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Nu exista o majoritate…

- Spania se va intoarce la urne la 10 noiembrie pentru a patra oara in patru ani, seful guvernului socialist Pedro Sanchez nereusind sa obtina sprijinul necesar pentru mentinerea sa la putere, noteaza AFP.

- Liderul formatiunii de centru-dreapta spaniole Ciudadanos, Albert Rivera, a facut luni pe neasteptate propuneri pentru a scoate Spania din impasul politic si a evita alegerile anticipate, declarand ca i-ar putea facilita lui Pedro Sanchez investirea ca prim-ministru cu anumite conditii, noteaza Reuters,…